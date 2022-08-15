Галкин объяснил разговоры на латышском языке во время концерта в Юрмале

Юморист и шоумен Максим Галкин заявил, что всегда старался говорить на языке той страны, куда приезжал с концертами.
После выступления юмориста в Юрмале пользователи Сети обратили внимание, что артист начал концерт с разговора на латышском языке. Шоумену начали высказывать претензии по этому поводу. После очередной волны хейта Галкин решил объяснить, почему он так поступил.
«На языке страны, куда приезжал, со сцены старался говорить всегда», — оправдался шоумен.
Ранее журналист Михаил Шахназаров резко ответил кинокритику Антону Долину за поддержку Галкина после выступления в Латвии.