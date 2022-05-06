«Галичина будет польской»: украинский политик Орцев заявил о скором распаде страны

«Cам президент Дуда заявил, что границы между Украиной и Польшей быть не должно. При этом, в Польше резко реагируют на заявления России о грядущей польской аннексии. Мол, никогда такого не будет! Да ладно. Вы еще скажите, что никогда не было. Забирайте, чего уж там. И честно говоря, это лучшее, что может случиться с этой частью Украины», — полагает Орцев.