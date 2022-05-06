«Галичина будет польской»: украинский политик Орцев заявил о скором распаде страны

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Варшава готовит украинцев, проживающих в западных областях страны, к «неизбежному» — вхождению в состав Польши, заявил украинский политик Игорь Орцев, передает NewsFront.
По словам политика, даже президент Польши Анджей Дуда перестал скрывать планы Варшавы на Западную Украину.
«Cам президент Дуда заявил, что границы между Украиной и Польшей быть не должно. При этом, в Польше резко реагируют на заявления России о грядущей польской аннексии. Мол, никогда такого не будет! Да ладно. Вы еще скажите, что никогда не было. Забирайте, чего уж там. И честно говоря, это лучшее, что может случиться с этой частью Украины», — полагает Орцев.
Если страна распадется на небольшие части, вернувшись к странам, которым когда-то принадлежали ее территории, население только выиграет, убежден политик. По его мнению, любой сосед нынешней Украины живет гораздо лучше, чем она. Даже одна из беднейших стран Европы — Молдавия — выглядит весьма респектабельной, если сравнивать ее с Украиной.