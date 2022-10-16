Galaxy A14 5G может стать одним из первых телефонов Samsung с Android 13 из коробки

Samsung скоро начнет распространение официальной версии Android 13 для своих ранее выпущенных смартфонов, ну а одним из первых телефонов корейской компании с предустановленной Android 13 может оказаться бюджетный Galaxy A14 5G, а вовсе не Galaxy S23, как можно было бы подумать.





До выпуска телефонов Galaxy S23 еще около двух месяцев, а вот релиз Galaxy A14 5G может состояться куда раньше – эта модель уже засветилась в базе Wi-Fi Alliance с каталожным номером SM-A146P-DSN и ОС Android 13. Естественно, в таком случае будет и новый интерфейс One UI 5.0.

Качественные изображения Galaxy A14 появились в Сети в начале месяца. Они демонстрируют островную камеру с тремя модулями – примерно такая же (по визуальному исполнению, но не по «наполнению») будет у Galaxy S23. Galaxy A14 приписан экран с диагональю 6,8 дюйма и боковой сканер отпечатков пальцев. Адаптер Wi-Fi, судя по данным Wi-Fi Alliance, будет двухдиапазонным.