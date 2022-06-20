Galax представила видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 с уникальным дизайном

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Компании Galax, Dodowo и Bemoe объединились, чтобы запустить новую специальную версию видеокарты для поклонников «Овощных сказок». Это серия изображений, созданных японским автором под псевдонимом PonkichiM. На этих изображениях показаны животные, которым приданы черты различной пищи. Непосредственно карта украшена изображением «китайской капустной собачки».





В техническом плане карта представляет собой версию GeForce RTX 3060 Boomstar OC с GPU, разогнанным до 1837 МГц и двумя 8-контактными разъемами питания. В не используется графический процессор GA104-150.

Вместе с картой поставляется ряд аксессуаров для фанатов «Овощных сказок». Там есть коврик для мыши, акриловый держатель телефона и так далее. Новинка доступна для предварительного заказа через Bilibili Mall по цене в 3099 юаней (461 доллар). О выходе новинки на глобальный рынок не сообщается.





Отметим, что в Китае также вышла в продажу дискретная видеокарта Intel нового поколения. И она оказалась вчетверо дороже, чем предполагалось.