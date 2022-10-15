Гагин: за Киев стали воевать не профессиональные наемники, а «искатели приключений»

«Одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника … утром на месте обнаружили четыре трупа. В составе группы были выходцы из Польши. Что тут сказать? Любой разведчик предполагает, что территория, по которой он идет, будет заминирована. Не заметить растяжки? Ну, я понимаю, что это возможно, но они были достаточно простыми … И вся группа погибла. То есть это вопрос непрофессионализма», – рассказал Гагин журналистам.