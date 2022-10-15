Гагин: за Киев стали воевать не профессиональные наемники, а «искатели приключений»

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что уровень профессионализма и подготовки среди иностранных наемников, выступающих на стороне Украины, снизился.
Гагин в беседе с РИА Новости рассказал, что иностранные наемники ценятся на поле боя, но сейчас в зоне проведения СО все чаще встречается плохо подготовленный иностранный контингент.
«Одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника … утром на месте обнаружили четыре трупа. В составе группы были выходцы из Польши. Что тут сказать? Любой разведчик предполагает, что территория, по которой он идет, будет заминирована. Не заметить растяжки? Ну, я понимаю, что это возможно, но они были достаточно простыми … И вся группа погибла. То есть это вопрос непрофессионализма», – рассказал Гагин журналистам.
Он отметил, что подготовка иностранцев в начале спецоперации была значительно выше. профессионалы, прибывавшие на Украину, стали разочаровываться в заказчике, им на смену стали пребывать не опытные военные, а «авантюристы и искатели приключений».
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.