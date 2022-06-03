Гагаринский суд признал недостоверными опубликованные на «Пикабу» сведения о Пригожине

«Гагаринским районным судом было вынесено решение, в соответствии с которым оспариваемые требования были признаны недостоверными, суд также обязал ответчиков удалить оспариваемые публикации, опубликовать опровержение и присудил к взысканию с них неустойки в случае неисполнения решения суда», — говорится в сообщении.