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Гагаринский суд признал недостоверными опубликованные на «Пикабу» сведения о Пригожине

Гагаринский суд признал недостоверными опубликованные на «Пикабу» сведения о Пригожине
Федеральное агентство новостей

Предприниматель Евгений Пригожин через суд добился от интернет-ресурса «Пикабу» и фонда «Беллингкэт»* (признан в РФ иноагентом) удалить ложную информацию о себе.

Заявление в Гагаринский районный суд Москвы было направлено 15 февраля. Пригожин требовал, чтобы ответчики опровергли не соответствующие действительности данные, которые они распространили в Сети. В публикациях сообщалось, что бизнесмен якобы владеет и финансирует «ЧВК Вагнера».

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что 3 июня состоялось заседание по этому делу. Гагаринским судом было вынесено решение в пользу Пригожина.

«Гагаринским районным судом было вынесено решение, в соответствии с которым оспариваемые требования были признаны недостоверными, суд также обязал ответчиков удалить оспариваемые публикации, опубликовать опровержение и присудил к взысканию с них неустойки в случае неисполнения решения суда», — говорится в сообщении.

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее Пригожин поручил своим юристам проработать вопрос о закрытии «Новой газеты» и провести расследование деятельности главного редактора издания Дмитрия Муратова.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Беллингкэт пикабу пригожин суд
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