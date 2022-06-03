Гагаринский суд признал недостоверными опубликованные на «Пикабу» сведения о Пригожине

Предприниматель Евгений Пригожин через суд добился от интернет-ресурса «Пикабу» и фонда «Беллингкэт»* (признан в РФ иноагентом) удалить ложную информацию о себе.
Заявление в Гагаринский районный суд Москвы было направлено 15 февраля. Пригожин требовал, чтобы ответчики опровергли не соответствующие действительности данные, которые они распространили в Сети. В публикациях сообщалось, что бизнесмен якобы владеет и финансирует «ЧВК Вагнера».
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что 3 июня состоялось заседание по этому делу. Гагаринским судом было вынесено решение в пользу Пригожина.
«Гагаринским районным судом было вынесено решение, в соответствии с которым оспариваемые требования были признаны недостоверными, суд также обязал ответчиков удалить оспариваемые публикации, опубликовать опровержение и присудил к взысканию с них неустойки в случае неисполнения решения суда», — говорится в сообщении.
Ранее Пригожин поручил своим юристам проработать вопрос о закрытии «Новой газеты» и провести расследование деятельности главного редактора издания Дмитрия Муратова.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами