    В тренде

    G.Skill анонсирует продажи комплектов модулей памяти DDR5-6600 с задержкой CL34

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    G.Skill анонсирует продажи комплектов модулей памяти DDR5-6600 с задержкой CL34

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Компания G.Skill объявила о выпуске комплектов, включающих два модуля памяти DDR5-6600 суммарным объемом 32 ГБ. Производитель отмечает, что эти модули серии Trident Z5 RGB, предназначенные для настольных ПК на чипсетах Intel Z690 и процессорах Intel Core 12 -го поколения, работают со «сверхнизкими» задержками CL34-40-40-105.


    G.Skill анонсирует продажи комплектов модулей памяти DDR5-6600 с задержкой CL34

    Скриншот, приведенный в пресс-релизе, посвященном выпуску комплектов, сделан на компьютере, основой которого послужили системная плата ASUS ROG Maximus Z690 Hero и процессор Intel Core i7-12700K.

    G.Skill анонсирует продажи комплектов модулей памяти DDR5-6600 с задержкой CL34

    Ожидается, что комплекты модулей памяти Trident Z5 RGB DDR5-6600 CL34 объемом 32 ГБ (2×16 ГБ) станут доступны в мае 2022 года. Цену производитель пока не называет.

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »