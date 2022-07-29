фюзеляж импортозамещённого самолёта SSJ New доставили в аэропорт Жуковский для испытаний

Сегодня фюзеляж самолёта SSJ New доставили в аэропорт Жуковский для проведения сертификационных ресурсных испытаний. Об этом сообщили в Ростехе.





«Планер импортозамещённого самолёта SSJ New, предназначенный для испытаний, доставлен из производственного центра корпорации “Иркут” в Комсомольске-на-Амуре на аэродром ЛИИ им. М.М Громова в Жуковском. Опытный образец SSJ-New пройдет цикл ресурсных испытаний в ФАУ “ЦАГИ”», – сказали в Ростехе.

В центре испытаний специалисты проведут окончательную сборку, выполнят стыковки крыла с фюзеляжем и осуществят монтаж навесных агрегатов. Также будет проведен монтаж систем испытательного стенда, на котором в дальнейшем проведут сертификацию ресурсных испытаний, отметили в Ростехе.

«В ФАУ “ЦАГИ” планер и шасси подвергнутся многократным циклическим нагружениям для экспериментального обоснования назначенного ресурса 54 000 летных часов. В ходе испытаний планируется получить данные по усталостной прочности и эксплуатационной живучести планера, а также подтвердить соответствие конструкции требованиям авиационных норм», – отметили в Ростехе.

Ранее в июне экс-вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что программы самолётов МС-21 и SSJ New последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. По его словам, завершение сертификации планируется до конца 2023 года. Также Борисов заявлял, что цена на самолёты по мере наращивания серийного выпуска будет снижаться на 2% в год, начиная с 2026 года.

SSJ New – модификация Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут также совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности.