Футуристичный, гибридный, китайский и с агрегатами Toyota. Представлен кроссовер Trumpchi Emkoo

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Китайский автомобиль с агрегатами Toyota — вероятно, мечта многих. И если такое описание можно было встретить на заре зарождения рынка китайских авто, то компания GAC не стесняется использовать его для своего нового кроссовера Trumpchi Emkoo.





GAC Trumpchi Emkoo — это не какой-то бюджетный автомобиль со старыми компонентами японского гиганта. Речь идёт о кроссовере с футуристичным и агрессивным дизайном и гибридной силовой установкой в качестве одного из вариантов.





Гибрид оснащается двухлитровым бензиновым атмосферным двигателем собственной разработки GAC и электромеханическим вариатором THS (Toyota Hybrid System) четвертого поколения, который также используется в автомобилях Toyota и Lexus.





Также доступны турбированные двигатели 1.5 TGDI и 2.0 TGDI, агрегатируемые соответственно роботизированной коробкой передач и классическим гидромеханическим автоматом Aisin. К сожалению, о мощности какой-либо из версий GAC не говорит. При этом во всех случаях автомобиль исключительно переднеприводный.

Отдельно можно отметить лаконичный и весьма необычный интерьер с очень крупным экраном мультимедийной системы. Судя по оформлению ряда деталей, дизайн — одна из самых сильных сторон автомобиля.





В Китае кроссовер выйдет до конца текущего года, а на глобальный рынок — уже в следующем году.