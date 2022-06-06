Футбольный союз Крыма обратился в ФИФА из-за формы сборной Украины

Бородкин во время беседы с РИА Новости сообщил, что КФС написал в ФИФА через УЕФА. Крымский футбольный союз попросил объяснить, как полуостров появился на форме вместе с Украиной. Его также интересует, позволяет ли это какой-то регламент, или шаг со стороны Украины просто самая обычная провокация. КФС пока не получил никакого ответа или реакции.