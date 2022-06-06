Футбольный союз Крыма обратился в ФИФА из-за формы сборной Украины

Крымский футбольный союз обратился (КФС) в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за изображения полуострова на форме сборной Украины. Об этом заявил президент КФС Сергей Бородкин.
Ранее Украинская ассоциация футбола представила специальный комплект формы для сборной для контрольных игр. На футболке Крым был изображен в составе Украины.
Бородкин во время беседы с РИА Новости сообщил, что КФС написал в ФИФА через УЕФА. Крымский футбольный союз попросил объяснить, как полуостров появился на форме вместе с Украиной. Его также интересует, позволяет ли это какой-то регламент, или шаг со стороны Украины просто самая обычная провокация. КФС пока не получил никакого ответа или реакции.
Российский футбольный союз ранее направил в ФИФА протест по этому вопросу. РФС также возмутили отдельные заявления представителей УАФ против граждан РФ.