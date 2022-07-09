Футбольный клуб «Шахтер» намерен судиться с ФИФА

Украинский «Шахтер» собирается судиться с Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщает журналист Игорь Циганик.
Как отмечает источник, суть претензий заключается в новом правиле ФИФА, согласно которому иностранные игроки имеют право приостанавливать свои контракты с украинскими клубами. Это является серьезной проблемой для дончан, поскольку в основе «Шахтера» много легионеров, пишет «Царьград».
«Шахтер» требует от ФИФА компенсации в размере 50 млн евро. Украинский клуб рассчитывает на положительный исход этой ситуации. Циганик уточняет, что дело не будет доведено до суда, если стороны смогут договориться.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России и Украины вплоть до 2023 года.