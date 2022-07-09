Футбольный клуб «Шахтер» намерен судиться с ФИФА

Как отмечает источник, суть претензий заключается в новом правиле ФИФА, согласно которому иностранные игроки имеют право приостанавливать свои контракты с украинскими клубами. Это является серьезной проблемой для дончан, поскольку в основе «Шахтера» много легионеров, пишет «Царьград».