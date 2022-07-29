Футбольный клуб «Манчестер Сити» и Cisco показали умный шарф для болельщиков

Компания Cisco в рамках сотрудничества с футбольным клубом «Манчестер Сити» создала устройство Connected Scarf — умный шарф для болельщиков. Новинка включает в себя датчики, которые отслеживают эмоциональное состояние болельщиков.

Датчики отслеживают электрическую активность кожи, которая показывает уровень стрессе или эйфории. На основе этих данных делается вывод об эмоциональном состоянии зрителей. Новинку уже протестировать шестеро фанатов клуба, которым показывали самые яркие моменты из игр.

«Шарф стал культовым аксессуаром, который есть у фанатов по всему миру. Наш проект с Cisco — инновационный способ объединить болельщиков и оставаться в контакте с ними», — пояснила Нурия Тарре, представительница City Football Group.

В открытую продажу шарфы пока не поступили, их получат несколько избранных болельщиков «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Всем остальным новинка станет доступна, начиная с сезона 2023/2024. Стоимость не сообщается.