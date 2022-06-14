Футбольного судью избили до смерти во время любительского матча в Сальвадоре

Футбольный судья Хосе Арнольдо Амайя подвергся нападению со стороны игроков и зрителей матча любительского чемпионата Сальвадора. Мужчину жестоко избили, после чего тот скончался в больнице, пишет Diario El Salvador.
Потасовка началась после того, как 63-летний арбитр показал одному из игроков красную карточку. Завязалась драка, в результате которой судья оказался на больничной койке. Спустя какое-то время мужчина умер от внутреннего кровотечения.
В настоящий момент по факту избиения Амайи никого не задержали. Стражи порядка устанавливают, кто именно из нападавших нанес арбитру удары, которые привели к смертельному исходу.
Ранее стало известно, что по делу о смертельной драке в Челябинске на скамье подсудимых оказался бывший следователь по особо важным делам. По его словам, он с приятелем проезжал мимо дерущихся и попытался разнять дебоширов, нанеся одному из них фатальный удар, сообщал «Царьград».