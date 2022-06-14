Футбольного судью избили до смерти во время любительского матча в Сальвадоре

Ранее стало известно, что по делу о смертельной драке в Челябинске на скамье подсудимых оказался бывший следователь по особо важным делам. По его словам, он с приятелем проезжал мимо дерущихся и попытался разнять дебоширов, нанеся одному из них фатальный удар, сообщал «Царьград».