Футболисты «Металлурга» и «Уральца» устроили массовую драку

Эмоции у игроков вспыхнули после назначения спорного пенальти в ворота «сталеваров» в компенсированное время. Судя по картинке, арбитр допустил ошибку. Игрок «Уральца» уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, благодаря чему команда из Нижнего Тагила ушла от поражения, передает «Вечерний Магнитогорск».