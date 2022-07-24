Футболисты «Металлурга» и «Уральца» устроили массовую драку

Футболист полупрофессиональных команд «Металлурга» и «Уральца» устроили массовую драку во время матча третьего по силе дивизиона России.
Эмоции у игроков вспыхнули после назначения спорного пенальти в ворота «сталеваров» в компенсированное время. Судя по картинке, арбитр допустил ошибку. Игрок «Уральца» уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, благодаря чему команда из Нижнего Тагила ушла от поражения, передает «Вечерний Магнитогорск».
Болельщики «Металлурга» уже отметили любовь арбитра к роскошным автомобилям. Судя по фотографиям на странице рефери в «ВКонтакте», любимая марка у него — Lamborghini.