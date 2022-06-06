Футболисты клубов РПЛ признали бразильца Клаудиньо лучшим игроком сезона

Edgar Breshchanov/Global Look PressПолузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо признали лучшим игроком чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Бразильский полузащитник Клаудиньо, перешедший в петербургский «Зенит» в августе 2021 года, признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ по версии игроков. Об этом сообщили журналисты «Спорт-Экспресс», редакция которого традиционно проводит опрос и определяет самого сильного игрока турнира. Клаудиньо принял участие в 23 матчах чемпионата России по футболу прошлого сезона. Полузащитник забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

Полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо признали лучшим игроком чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Бразильский полузащитник Клаудиньо, перешедший в петербургский «Зенит» в августе 2021 года, признан лучшим футболистом минувшего сезона РПЛ по версии игроков. Об этом сообщили журналисты «Спорт-Экспресс», редакция которого традиционно проводит опрос и определяет самого сильного игрока турнира.

Клаудиньо принял участие в 23 матчах чемпионата России по футболу прошлого сезона. Полузащитник забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 18 миллионов евро.