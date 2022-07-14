Футболистка Надежда Карпова высказалась о каминг-ауте и спецоперации: “Для меня правительство — это не Россия. Россия — это друзья, дом бабушки”

Надежда Карпова

Футболистка сборной России Надежда Карпова, которая ранее сделала каминг-аут, дала интервью изданию The Village, в котором рассказала о своих взглядах на военную спецоперацию РФ на Украине, отношению к России и реакции на ее резонансное интервью.

Спортсменка, которая некоторое время назад дала интервью изданию BBC (заблокировано в России), призналась, что даже хотела отказаться от интервью, но решила, что должна высказаться.

Я понимала, что внутри меня будет диссонанс, пока я не скажу что-то важное. И мне хотелось показать людям из других стран, что не все в России сошли с ума, не все поддерживают Путина, как им это рассказывает их пропаганда. Понятно, что пропаганда работает не только на русских, но и за рубежом.

Она отметила, что после интервью получила много писем с благодарностью, в которых ей писали: Неужели есть спортсмены, которые не поддерживают Путина? Карпова отмечает, что ее отношение к спортсменкам из России не изменилось, несмотря на то, что многие ее коллеги не высказались против спецоперации. Кроме того, она не связывает страну с правительством.

Как и отношение к стране, отношение к сборной не поменялось. Для меня правительство — это не Россия. Россия — это друзья, близкие, дом бабушки, в котором я росла, детский садик, двор, в котором я начинала играть в футбол, — сказала она, добавив, что хотела бы снова выступать за сборную страны после окончания спецоперации.

Карпова высказалась о своем каминг-ауте.

Я не считаю, что каждый человек, который выходит из шкафа, должен обязательно становиться ЛГБТ-адвокатом и что-то доказывать. Любой человек имеет право просто быть собой и любить того, кого захочет.

Она отметила, что Россия в этом отличается от Европы. Здесь человека не принято преследовать за то, что он не такой, как все. На государственном уровне нет гомофобии. В Европе люди по крайней мере стараются уважать и принимать ценности друг друга. В конце интервью Карпова заявила, что в России нельзя жить и не интересоваться политикой. Сама она активно следит за принятием новых законов, а во время своего пребывания в России выходила на митинги в поддержку Навального. Однако сейчас она видит только одну проблему — необходимо прекратить спецоперацию и “все, что из этого вытекает”.

Обо всем остальном говорить сейчас бессмысленно. Нельзя свыкнуться с этой мыслью и жить дальше.

Надежда Карпова стала первой профессиональной спортсменкой из России, которая рассказала о своей гомосексуальности. 27-летняя спортсменка уже пять лет живет в Испании, где играет за местный клуб “Эспаньол”.