Футболистка Надежда Карпова рассказала о своей гомосексуальности: “В Испании никто не будет осуждать меня за то, что я живу с девушкой”

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Надежда Карпова

Футболистка женской сборной России Надежда Карпова, которая также является амбассадором бренда Adidas в России, дала интервью изданию BBC (заблокировано в России), в котором совершила каминг-аут и осудила военную спецоперацию РФ на Украине.

27-летняя спортсменка уже пять лет живет в Барселоне, где играет за испанский клуб “Эспаньол”. Карпова отметила, что одной из причин ее переезда из России стало другое отношение к геям и лесбиянкам в Европе: в Испании она не сталкивается с осуждением, в то время как в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуальности.

Я перестала бояться многих вещей, например, публичных высказываний. А еще я понимала, что никто не будет осуждать меня за то, что я живу с девушкой, и никто не поставит на мне клеймо за то, что я лесбиянка. Здесь тренер может меня спросить: “А твоя девушка придет на игру?”. Я просто подумала: “Вот это да!”. В России спрашивают: “У тебя есть парень?”. А здесь спрашивают: “У тебя есть партнер?”.



Надя Карпова с девушкой

Спортсменка призналась, что долгое время скрывала, что она лесбиянка: даже своей матери она рассказала об этом всего год назад.

Главная проблема детей-геев в том, что им постоянно приходится быть настороже, ведь вы боитесь осуждения общества. Но когда над вами начинает издеваться и ваше собственное государство, то это — просто абсурд.

Надя Карпова вспомнила, как владелец клуба “Россиянка” пытался уговорить ее отца подписать контракт и при этом пообещал ему, что они “присмотрят” за его дочерью-лесбиянкой.

Эти люди думают, что лесбиянки требуют особого отношения. Мне тогда было 18. По словам спортсменки, отец заступился за нее. Он сказал, что готов обсуждать только футбол, а не мою сексуальную ориентацию. Разница между тем, как к ЛГБТ-людям относятся здесь и в России, просто огромна.

Она отметила, что сегодня гомосексуальность в России используют как средство дискредитации, приведя в пример Максима Галкина. Российская пропаганда сегодня пытается дискредитировать людей, которые выступают против войны, публично высказываясь об их сексуальности. Например, когда Маргарита Симоньян высказалась об антивоенной позиции Максима Галкина, она указала, что он гей. Они считают, что быть геем означает, что ты плохой человек без каких-либо моральных ценностей. Карпова также высказалась о российской пропаганде, которая призвана убедить россиян в правильности действий правительства.

Российская пропаганда старается убедить россиян, что мы особенная нация, а весь мир против нас и нашей “особой миссии”. О какой такой особой миссии идет речь? Я не считаю россиян особенными. Однако мне не стыдно быть русской, ведь Россия — это не правительство и не Владимир Путин, — сказала она.

Карпова призналась, что участвовала в двух митингах, в том числе в поддержку Алексея Навального, однако считает, что сделала недостаточно, и добавила, что люди, которые оправдывают военную спецоперацию, — “заложники пропаганды”.

Против военной спецоперации РФ футболистка высказалась еще в феврале — она стала одним из немногих российских спортсменов, которые публично осудили военную спецоперацию. В конце интервью Карпова добавила, что ее деятельность, в отличие от деятельности большинства российских спортсменов, никак с российским правительством не связана. Несмотря на это, она выразила надежду на то, что в России будет больше спортсменов, которые не боятся высказываться.