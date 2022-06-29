Футболист сборной Польши Шиманьски может разорвать контракт с «Динамо»

Польский игрок Себастьян Шиманьски не желает возвращаться в Россию по политическим причинам. Об этом пишет «РБ Спорт». Источник утверждает, что интерес к 23-летнему игроку проявляют сразу несколько европейских клубов. Не исключено, что он разорвет контракт с бело-голубыми.