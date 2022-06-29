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Футболист сборной Польши Шиманьски может разорвать контракт с «Динамо»

Футболист сборной Польши Шиманьски может разорвать контракт с «Динамо»
globallookpress/Dmitry Golubovich

Московское «Динамо» может лишиться атакующего полузащитника Себастьяна Шиманьски.

Польский игрок Себастьян Шиманьски не желает возвращаться в Россию по политическим причинам. Об этом пишет «РБ Спорт». Источник утверждает, что интерес к 23-летнему игроку проявляют сразу несколько европейских клубов. Не исключено, что он разорвет контракт с бело-голубыми.

Шиманьски перешел в «Динамо» в 2019 году. На счету полузащитника 13 матчей в составе сборной Польши, в которых он забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость атакующего игрока бело-голубых в 14 миллионов евро.

динамо рпл Футбол шиманьски
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