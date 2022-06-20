Футболист Руслан Нигматуллин заявил, что измены иногда идут на пользу браку: “Зависит от мудрости женщины”

Руслан Нигматуллин

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил в беседе с изданием “Спорт-Экспресс”, что лояльно относится к изменам в браке, потому что они могут пойти на пользу отношениям.

На мой взгляд, иногда измены идут на пользу. Отношения становятся лучше. Вообще, сохранение брака зачастую зависит от мудрости женщины. Насколько она готова сглаживать некоторые шероховатости семейной жизни и направлять это торнадо в нужное русло. Но если рубит сплеча, то так отношения не спасти. На ошибку имеют право все, кроме вратаря. Категоричность здесь не нужна: изменил или изменила — и до свидания. Вот если это переходит во что-то регулярное, тогда это уже патология семьи, которая едва ли излечима. В этом случае пора принимать более решительные действия.

Слова Нигматуллина вызвали резонанс в сети. Многих интернет-пользователей возмутило, что спортсмен считает измены чуть ли не залогом крепкого брака и заявляет об этом открыто. По мнению других, в его словах есть смысл.

Руслан Нигматуллин в разные годы выступал за “Локомотив”, “Спартак”, ЦСКА, итальянские “Верону” и “Салернитану”. Он дважды удостаивался титула “Вратарь года”, а в 2001 году был признан лучшим спортсменом России. Также его активе 24 матча в составе российской сборной.

Бывший спортсмен уже 24 года состоит в браке с дизайнером интерьера Еленой. У пары есть два сына — Руслан и Марсель.

Руслан и Елена Нигматуллины