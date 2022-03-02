Фуры с дорогостоящим грузом отобрали у белорусских дальнобойщиков на границе с Украиной

Сотрудники Следственного комитета Белоруссии возбудили уголовное дело, основанием для которого стала произошедшая на границе с Украиной ситуация. Там вооруженные люди отобрали пять груженых фур у дальнобойщиков из республики.

Согласно информации СК, происшествие случилось на таможенном посту «Доманово». Злоумышленники, одетые в форму без отличительных знаков, потребовали у водителей отдать им ключи от автомобилей и покинуть территорию Украины. Таким образом, они завладели имуществом на 200 тысяч евро. Белорусские правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

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