Фургон «Газель» вылетел с дороги в Лабытнанги

Водитель «Газели» не справился с управлением и вылетел с дороги в Лабытнанги. Дорожная авария произошла накануне днем в переулке Васильковый, сообщает со ссылкой на ГУ МЧС ЯНАО сайт «Красный север».
Всего за прошлые сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП. О погибших и пострадавших сообщений нет.
Ранее массовая авария с участием трех мотоциклистов произошла в Салехарде. В ДТП пострадали четыре человека. По данным полиции, трое мотоциклистов двигались шеренгой, когда один из них внезапно затормозил. Двое других не успели среагировать и столкнулись, после чего оказались под колесами проезжающей мимо машины.