Фургон «Газель» вылетел с дороги в Лабытнанги

Ранее массовая авария с участием трех мотоциклистов произошла в Салехарде. В ДТП пострадали четыре человека. По данным полиции, трое мотоциклистов двигались шеренгой, когда один из них внезапно затормозил. Двое других не успели среагировать и столкнулись, после чего оказались под колесами проезжающей мимо машины.