Фургалу потребовалась экстренная медицинская помощь на судебном заседании

Судья объявил перерыв в заседании по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала из-за его плохого самочувствия, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника Михаила Карапетяна.
В здание Люберцкого городского суда Московской области были вызваны медики, которые проведут необходимые обследования и окажут Фургалу помощь. Не исключено, что самочувствие экс-губернатора ухудшилось на фоне коронавируса.
«Наш подзащитный пожаловался на плохое самочувствие, физическую слабость, кашель, насморк и высокую потливость. В таком состоянии продолжать участие в сегодняшнем заседании Фургал не сможет», — заявил юрист.
Он уточнил, что утром в медсанчасти СИЗО врачи взяли у него мазок.