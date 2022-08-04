FT: Западу следует переосмыслить «балканский опыт» из ситуации на Украине

Также Западу следует учитывать тот факт, что европейцы очень быстро утрачивают интерес к территории, где был конфликт, после его завершения. По словам обозревателя, тяга к «геройству» пропадет, когда возникает необходимость оказывать помощь в восстановлении той или иной страны. Крастев также отметил, что из 27 стран ЕС пять до сих пор не признали Косово.