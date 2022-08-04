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FT: Западу следует переосмыслить «балканский опыт» из ситуации на Украине

FT: Западу следует переосмыслить «балканский опыт» из ситуации на Украине
Федеральное агентство новостей

Обозреватель Financial Times Иван Крастев считает, что Евросоюзу следует переосмыслить «балканский опыт», оценивая сложившуюся обстановку на Украине.

Значительное число стран Запада оказывают помощь Украине, надеясь в перспективе предложить стране «путь евроинтеграции». Крастев заострил внимание на том, что евроинтеграция способна преобразить государство, но не создать его, а сам ЕС — попытка денационализировать отдельные государства союза.

Также Западу следует учитывать тот факт, что европейцы очень быстро утрачивают интерес к территории, где был конфликт, после его завершения. По словам обозревателя, тяга к «геройству» пропадет, когда возникает необходимость оказывать помощь в восстановлении той или иной страны. Крастев также отметил, что из 27 стран ЕС пять до сих пор не признали Косово.

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