Обозреватель Financial Times Иван Крастев считает, что Евросоюзу следует переосмыслить «балканский опыт», оценивая сложившуюся обстановку на Украине.
Значительное число стран Запада оказывают помощь Украине, надеясь в перспективе предложить стране «путь евроинтеграции». Крастев заострил внимание на том, что евроинтеграция способна преобразить государство, но не создать его, а сам ЕС — попытка денационализировать отдельные государства союза.
Также Западу следует учитывать тот факт, что европейцы очень быстро утрачивают интерес к территории, где был конфликт, после его завершения. По словам обозревателя, тяга к «геройству» пропадет, когда возникает необходимость оказывать помощь в восстановлении той или иной страны. Крастев также отметил, что из 27 стран ЕС пять до сих пор не признали Косово.