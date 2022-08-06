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FT: Запад обеспокоен укреплением связей России и Турции

FT: Запад обеспокоен укреплением связей России и Турции

Углубление партнерских отношений между Россией и Турцией вызвало серьезное беспокойство у стран Запада. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Автор материала утверждает, что поводом стала недавняя встреча президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По результатам переговоров главы государств договорились укреплять взаимодействие в сферах торговли и экономики.

Издание напомнило, что США предупреждали о последствиях странам, которые помогают РФ уклоняться от санкций. Однако когда в этом вопросе речь идет о Турции, Евросоюз занимает более сдержанную позицию, сообщил телеканал «360».

Запад Путин россия и турция сотрудничество Эрдоган
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