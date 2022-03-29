FT: введение дополнительных санкций против России вызовет раскол Запада

Авторы публикации подчеркнули, что последующие ограничения

против Москвы могут привести к расколу единства Запада. По их мнению, страны

региона «удивили даже самих себя скоростью и единством» в вопросе введения

«беспрецедентных» санкций против России. Однако это может вызвать подорожание

электроэнергии в Великобритании на 50% в апреле, а после еще на 50% в октябре.