FT: введение дополнительных санкций против России вызовет раскол Запада

 Федеральное агентство новостей Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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 Федеральное агентство новостей

Дальнейшее усиление санкционного давления в отношении России
способно спровоцировать серьезный экономический кризис в Европе. Об этом
говорится в материале газеты Financial Times.

Авторы публикации подчеркнули, что последующие ограничения
против Москвы могут привести к расколу единства Запада. По их мнению, страны
региона «удивили даже самих себя скоростью и единством» в вопросе введения
«беспрецедентных» санкций против России. Однако это может вызвать подорожание
электроэнергии в Великобритании на 50% в апреле, а после еще на 50% в октябре.

«По мере увеличения экономического давления единство Запада
может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных
сторон», — добавили авторы Financial Times.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что европейские чиновники лишь подрывают собственную экономику
санкциями против России. По ее словам, страны региона будут вынуждены жить в
условиях запредельных цен на электроэнергию и топливо, передает телеканал «360».

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