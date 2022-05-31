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FT: Великобритания и ЕС могут запретить страхование судов с российской нефтью

FT: Великобритания и ЕС могут запретить страхование судов с российской нефтью
pixabay.com

Британские власти совместно с Евросоюзом согласовали введение запрета на страхование судов, которые задействованы в перевозке российской нефти. Об этом передает издание Financial Times (FT).

Такая мера лишит Россию доступа к одному из крупнейших страховых рынков Lloyd’s of London, уточняет газета. Журналисты обратились в британское правительство для подтверждения этой информации, однако кабмин отказался отвечать на вопросы.

Введение запрета может потребовать до полугода. Это связано с тем, что против такого решения ранее уже выступили Греция, Кипр и Мальта.

великобритания ЕС российская нефть
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