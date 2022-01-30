FT: Париж и Берлин встревожены агрессией Лондона в отношении Москвы

FT: Париж и Берлин встревожены агрессией Лондона в отношении Москвы Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Париж и Берлин с тревогой следят за воинственной политикой Лондона в адрес Москвы. Соответствующий материал для издания Financial Times написала колумнист Анн-Сильвен Шассани.

Автор материала заявила, что Германия и Франция выбирают более сдержанную дипломатию в отношении России. Однако Великобритания полностью приняла американский курс, отметила колумнист. По ее словам, в результате Лондон снабжает Киев поставками противотанковых установок и говорит о якобы «неминуемом» нападении на Украину.

Колумнист подчеркнула, что Берлин и Париж беспокоятся из-за того, что Лондон с такой активностью утверждает себя на пост партнера Вашингтона. Журналист добавила, что кризис на территории Восточной Европы способен расколоть Запад на два лагеря, как и в период Иракской войны. Речь идет о франко-германской и англо-американской группах.

 
загрузка...
 
Германия США Украина Франция
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru