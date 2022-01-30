FT: Париж и Берлин встревожены агрессией Лондона в отношении Москвы

Париж и Берлин с тревогой следят за воинственной политикой Лондона в адрес Москвы. Соответствующий материал для издания Financial Times написала колумнист Анн-Сильвен Шассани.

Автор материала заявила, что Германия и Франция выбирают более сдержанную дипломатию в отношении России. Однако Великобритания полностью приняла американский курс, отметила колумнист. По ее словам, в результате Лондон снабжает Киев поставками противотанковых установок и говорит о якобы «неминуемом» нападении на Украину.

Колумнист подчеркнула, что Берлин и Париж беспокоятся из-за того, что Лондон с такой активностью утверждает себя на пост партнера Вашингтона. Журналист добавила, что кризис на территории Восточной Европы способен расколоть Запад на два лагеря, как и в период Иракской войны. Речь идет о франко-германской и англо-американской группах.

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