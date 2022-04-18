FT назвала стремление Европы отказаться от российского газа выгодным США

Однако намерения Евросоюза сопряжены с огромными затратами на

строительство объектов инфраструктуры. Кроме того, их сооружение может

растянуться на годы, в то время как стратеги в области климата настаивают на

отказе в долгосрочном периоде от использования углеводородов. Не стоит забывать и о постоянном подорожании самого ресурса.