FT назвала стремление Европы отказаться от российского газа выгодным США

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Планы Европы отказаться от российских энергоносителей из-за спецоперации на Украине дают
возможность американским компаниям — экспортерам сжиженного природного газа
(СПГ) получить существенную прибыль, пишет газета Financial Times.
Однако намерения Евросоюза сопряжены с огромными затратами на
строительство объектов инфраструктуры. Кроме того, их сооружение может
растянуться на годы, в то время как стратеги в области климата настаивают на
отказе в долгосрочном периоде от использования углеводородов. Не стоит забывать и о постоянном подорожании самого ресурса.
Сейчас общая мощность производства СПГ в США оценивается в 120
млрд кубометров в год, пишет ТАСС. В 2025 году начнут работать еще три
завода, которые дадут дополнительные 70 млрд кубометров.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее предупредил о
последствиях в случае масштабных ограничений на поставки российских энергоносителей.
Цены на нефть, газ и уголь на мировом рынке обновят уже достигнутые исторические
максимумы, цитирует его «ФедералПресс».