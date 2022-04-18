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    FT назвала стремление Европы отказаться от российского газа выгодным США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Планы Европы отказаться от российских энергоносителей из-за спецоперации на Украине дают
    возможность американским компаниям — экспортерам сжиженного природного газа
    (СПГ) получить существенную прибыль, пишет газета Financial Times.

    Однако намерения Евросоюза сопряжены с огромными затратами на
    строительство объектов инфраструктуры. Кроме того, их сооружение может
    растянуться на годы, в то время как стратеги в области климата настаивают на
    отказе в долгосрочном периоде от использования углеводородов. Не стоит забывать и о постоянном подорожании самого ресурса.

    Сейчас общая мощность производства СПГ в США оценивается в 120
    млрд кубометров в год, пишет ТАСС. В 2025 году начнут работать еще три
    завода, которые дадут дополнительные 70 млрд кубометров.

    Вице-премьер РФ Александр Новак ранее предупредил о
    последствиях в случае масштабных ограничений на поставки российских энергоносителей.
    Цены на нефть, газ и уголь на мировом рынке обновят уже достигнутые исторические
    максимумы, цитирует его «ФедералПресс».

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