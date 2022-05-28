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FT: Китай опасается «российского сценария» из-за военной операции на Тайване

FT: Китай опасается «российского сценария» из-за военной операции на Тайване
Pixabay.com/PD

На фоне заморозки российских резервов Китай начал беспокоиться о защите собственных активов. Об этом пишет Financial Times, сообщает РИА Новости.

Китайское правительство провело экстренное совещание, на котором участвовали представители местного центробанка, минфина и международных банков. Пекин обеспокоен, что из-за регионального конфликта Вашингтон заморозит их активы, как сделал это с резервами Москвы.

«Если Пекин вторгнется на остров, разделение будет гораздо серьезнее, чем в случае с Россией, потому что экономический след Китая затрагивает весь мир», — отмечает FT.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Китай как «самый серьезный долгосрочный вызов» международному порядку, сообщает «ФедералПресс».

замороженные активы Китай резервы спецоперация США
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