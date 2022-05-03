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    FT: Греция и Германия готовы нарастить поставки газа в Польшу и Болгарию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    FT: Греция и Германия готовы нарастить поставки газа в Польшу и Болгарию

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    globallookpress.com/Christian Modla/dpa

    Обозреватели газеты Financial Times сообщили, что Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу после остановки экспорта из РФ в эти страны.

    Авторы FT со ссылкой на сведения германского и греческого газовых операторов рассказали об увеличении объемов бронирования газовых мощностей на точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро между Болгарией и Грецией и о наращивании прокачки газа через пропускной пункт Малнов между Польшей и Германией.

    РФ прекратила прямые поставки газа в Болгарию и Польшу, после того как обе страны отказались оплачивать контракты в рублях. Транзит через территорию продолжается, кроме того, Польша продолжает закупать газ из РФ через реверсные поставки из ФРГ.

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