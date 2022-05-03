FT: Греция и Германия готовы нарастить поставки газа в Польшу и Болгарию

Авторы FT со ссылкой на сведения германского и греческого газовых операторов рассказали об увеличении объемов бронирования газовых мощностей на точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро между Болгарией и Грецией и о наращивании прокачки газа через пропускной пункт Малнов между Польшей и Германией.