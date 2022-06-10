FT: европейская экономика ощутит реальные последствия санкций в ближайшие месяцы

Как отмечает обозреватель газеты, еврозона с высокой долей вероятности рискует столкнуться с рецессией. При этом эксперт уверен, что Европейскому центральному банку следует отказаться от действий по поддержке местной экономики, напротив, подняв процентные ставки, пишет URA.RU.