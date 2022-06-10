FT: европейская экономика ощутит реальные последствия санкций в ближайшие месяцы

Страны Евросоюза столкнутся с экономическими сложностями на фоне антироссийских санкций уже в ближайшее время, пишет The Financial Times.
Как отмечает обозреватель газеты, еврозона с высокой долей вероятности рискует столкнуться с рецессией. При этом эксперт уверен, что Европейскому центральному банку следует отказаться от действий по поддержке местной экономики, напротив, подняв процентные ставки, пишет URA.RU.
«Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно», — говорится в материале.
Так, в мае текущего года показатель инфляции в Евросоюзе превысил 8%. Подобный скачок стал результатом экономически ограничений, которые Брюссель ввел в адрес российской стороны.