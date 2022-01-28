FT: ЕС и Великобритания разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов РФ

Страны Евросоюза вместе с Великобританией изучают возможность ограничить финансовые и технологические инвестиции, связанные с российскими проектами в газовой сфере, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Однако готовность ЕС нанести удар по российской углеводородной промышленности может затронуть и местные компании, которые инвестируют в газовый сектор РФ, передает «Прайм».

Европейские чиновники уже не раз заявляли о возможных ограничениях работы газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации на Украине. Но Россия отвергала западные обвинения, напоминая, что все слова об агрессии не имеют под собой реального подтверждения.

Журналист издания The Times Роджер Бойес ранее предположил, что рост цен в условиях энергокризиса может привести к мировому голоду. Он напомнил, что фермеры по всей планете в последние шесть месяцев пытаются справиться с подорожанием удобрений и прогнозируют низкую урожайность.

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