ФСВТС выступила против незаконной передачи Украине российского и советского оружия

Как пояснили в организации, этот контракт и соответствующий сертификат конечного пользователя предусматривает, что российские воздушные суда могли быть переданы американской стороной только вооруженным силам Афганистана. Они не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, если Москва не давала соответствующего.