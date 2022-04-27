ФСВТС выступила против незаконной передачи Украине российского и советского оружия

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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России выразила решительный протест из-за поставок Украине оружия российского или советского производства, заявили в организации.
Некоторое время назад официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новый пакет военной помощи Киеву будет, предварительно, включать 11 вертолетов Ми-17. В ФСВТС отметили, что считают такую передачу незаконной и выступает против нее.
«ФСВТС России выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО “Рособоронэкспорт” в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году», — сказано в сообщении ведомства.
Как пояснили в организации, этот контракт и соответствующий сертификат конечного пользователя предусматривает, что российские воздушные суда могли быть переданы американской стороной только вооруженным силам Афганистана. Они не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, если Москва не давала соответствующего.