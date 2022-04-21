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    ФСБ задержала внука вице-спикера челябинского ЗакСа за вторжение на секретный объект

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ФСБ задержала внука вице-спикера челябинского ЗакСа за вторжение на секретный объект

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    https://pixabay.com/

    Сотрудники
    ФСБ задержали в Челябинске двоюродного внука вице-спикера заксобрания региона
    Юрия Карликанова, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных
    органах. Мужчина вместе с сообщниками пытался проникнуть на территорию одного
    из секретных объектов на территории Ленинского района.

    Полиция
    составила на всех задержанных административный протокол. Мировой судья вынесет
    решение о привлечении к ответственности.

    Источник
    издания уточнил, что речь идет о родстве со стороны брата. Прямые внуки вице-спикера
    не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

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