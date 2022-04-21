ФСБ задержала внука вице-спикера челябинского ЗакСа за вторжение на секретный объект

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ФСБ задержали в Челябинске двоюродного внука вице-спикера заксобрания региона

Юрия Карликанова, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных

органах. Мужчина вместе с сообщниками пытался проникнуть на территорию одного

из секретных объектов на территории Ленинского района.