ФСБ задержала внука вице-спикера челябинского ЗакСа за вторжение на секретный объект

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Сотрудники
ФСБ задержали в Челябинске двоюродного внука вице-спикера заксобрания региона
Юрия Карликанова, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных
органах. Мужчина вместе с сообщниками пытался проникнуть на территорию одного
из секретных объектов на территории Ленинского района.
Полиция
составила на всех задержанных административный протокол. Мировой судья вынесет
решение о привлечении к ответственности.
Источник
издания уточнил, что речь идет о родстве со стороны брата. Прямые внуки вице-спикера
не попадали в поле зрения правоохранительных органов.
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