ФСБ задержала сторонника ИГ при подготовке теракта в Ставропольском крае

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
На территории Ставропольского края оперативники ФСБ
задержали злоумышленника, планировавшего теракт. Мужчина является сторонником
запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Мишенью исполнителя кровавой акции должен был стать объект
транспортной инфраструктуры. Силовики при обыске нашли у фигуранта взрывчатку и
поражающие элементы для изготовления бомбы.
Недавно
в этом же регионе был задержан другой сторонник боевиков. Злоумышленник также
собирался изготовить бомбу и взорвать ее на объекте транспортной
инфраструктуры, сообщил сайт «360».
загрузка...