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    ФСБ задержала сторонника ИГ при подготовке теракта в Ставропольском крае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ФСБ задержала сторонника ИГ при подготовке теракта в Ставропольском крае

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    pixabay.com

    На территории Ставропольского края оперативники ФСБ
    задержали злоумышленника, планировавшего теракт. Мужчина является сторонником
    запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

    Мишенью исполнителя кровавой акции должен был стать объект
    транспортной инфраструктуры. Силовики при обыске нашли у фигуранта взрывчатку и
    поражающие элементы для изготовления бомбы.

    Недавно
    в этом же регионе был задержан другой сторонник боевиков. Злоумышленник также
    собирался изготовить бомбу и взорвать ее на объекте транспортной
    инфраструктуры, сообщил сайт «360».

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