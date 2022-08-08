ФСБ задержала полковник запаса ВСУ с подозрительным портфелем на кладбище в Москве

Согласно опубликованным данным, в день Воздушно-десантных войск РФ 49-летний мужчина вместе с детьми отправился на могилы Василия и Александра Маргеловых, чтобы почтить память Героев страны. Уже дома Гега обнаружил, что забыл на кладбище свой портфель и поспешил за ним вернуться.