ФСБ задержала полковник запаса ВСУ с подозрительным портфелем на кладбище в Москве

Силовики обнаружили портфель с подозрительным содержимым на Новодевичье кладбище в Москве. Владельцем аксессуара оказался отставной полковник Вооруженных сил Украины Сергей Гега, передает Telegram-канал Baza.
Согласно опубликованным данным, в день Воздушно-десантных войск РФ 49-летний мужчина вместе с детьми отправился на могилы Василия и Александра Маргеловых, чтобы почтить память Героев страны. Уже дома Гега обнаружил, что забыл на кладбище свой портфель и поспешил за ним вернуться.
За это время правоохранители детально изучили подозрительную находку. В портфеле они обнаружили украинские паспорта, семь мобильных телефонов, фотографии и нашивки неизвестной организации под названием ОСОН СССР. Среди документов находился военный билет украинского полковника запаса на имя Геги.
Сотрудники ФСБ отвезли украинца на допрос для выяснения всех обстоятельств инцидента. Задержанный пояснил, что живет в России с 2014 года.