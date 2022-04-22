ФСБ задержала группу украинских диверсантов, которые готовили теракт против гумконвоя

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Группа украинских диверсантов задержана на подконтрольной
российским военным территории. По данным ФСБ, они готовились осуществить теракт
против конвоя с гуманитарным грузом.
Специалисты нашли автомобиль со взрывчаткой, а также целый
арсенал различных вооружений: гранатометы, взрывчатку, ПЗРК и другого оружия.
Накануне, 21 апреля, в Республике Крым задержали сторонника
террористов, который готовил теракт на железной дороге. Действия злоумышленника
удалось пресечь благодаря слаженной работе спецслужб.
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