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    ФСБ задержала группу украинских диверсантов, которые готовили теракт против гумконвоя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ФСБ задержала группу украинских диверсантов, которые готовили теракт против гумконвоя

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    wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0

    Группа украинских диверсантов задержана на подконтрольной
    российским военным территории. По данным ФСБ, они готовились осуществить теракт
    против конвоя с гуманитарным грузом.

    Специалисты нашли автомобиль со взрывчаткой, а также целый
    арсенал различных вооружений: гранатометы, взрывчатку, ПЗРК и другого оружия.

    Накануне, 21 апреля, в Республике Крым задержали сторонника
    террористов, который готовил теракт на железной дороге. Действия злоумышленника
    удалось пресечь благодаря слаженной работе спецслужб.

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