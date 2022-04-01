ФСБ задержала десять пособников террористической организации в разных регионах РФ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание десяти
пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»
(запрещена в РФ). Спецоперации прошли в девяти российских регионах. Об этом
сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, злоумышленники создали разветвленную
сеть для сбора «пожертвований». Вырученные деньги они направляли сирийским боевикам.
Правоохранители выясняют другие подробности преступной схемы.
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