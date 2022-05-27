ФСБ: свыше 200 украинских националистов пытались попасть в Россию как беженцы

Больше 200 киевских радикалов, включая принимавших участие в боевых столкновениях на юго-востоке Украины, пытаются попасть в Россию в роли беженцев. Об этом сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Глава Погранслужбы подчеркнул, что в потоке украинцев, которые покидают страну, пограничники и сотрудники территориальных органов безопасности подразделений Росгвардии уже выявили примерно 250 националистов. Кулишов раасказал об этом во время беседы с «Российской газетой».
Ранее о попытках боевиков попасть в Россию под видом беженцев заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров. Об этом написал URA.RU.