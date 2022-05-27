ФСБ: свыше 200 украинских националистов пытались попасть в Россию как беженцы

Глава Погранслужбы подчеркнул, что в потоке украинцев, которые покидают страну, пограничники и сотрудники территориальных органов безопасности подразделений Росгвардии уже выявили примерно 250 националистов. Кулишов раасказал об этом во время беседы с «Российской газетой».