ФСБ России: задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства Киселева и Симоньян

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В ФСБ России сообщили, что задержанные в Москве неонацисты, помимо Владимира Соловьева, обсуждали возможность убийства Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян и других журналистов, пишет URA.RU.
Напомним, что ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин.
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — отметил президент.
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