ФСБ предотвратила подрыв гуманитарного конвоя РФ украинскими диверсантами

По данным сообщения, диверсанты действовали по заданию СБУ. Подорвать

конвой они намеревались при помощи автомобиля, который был заминирован восемью

килограммами пластида и оснащен спецустройством. Бомба должна была

сдетонировать при помощи дистанционного управления.