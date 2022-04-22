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    ФСБ предотвратила подрыв гуманитарного конвоя РФ украинскими диверсантами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ФСБ предотвратила подрыв гуманитарного конвоя РФ украинскими диверсантами

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    wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0

    Украинские диверсанты едва не подорвали российский
    гуманитарный конвой. Действия злоумышленников были оперативно предотвращены
    сотрудниками ФСБ РФ. Об этом рассказали в Центре общественных связей
    Федеральной службы безопасности России.

    По данным сообщения, диверсанты действовали по заданию СБУ. Подорвать
    конвой они намеревались при помощи автомобиля, который был заминирован восемью
    килограммами пластида и оснащен спецустройством. Бомба должна была
    сдетонировать при помощи дистанционного управления.

    В ходе задержания российские силовики обнаружили у
    диверсантов тайник. Там находились несколько единиц оружия, необходимые для взрыва
    вещества и устройства, а также противотанковая мина.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1
    статьи 30 и части 1 статьи 361 УК РФ (приготовление к акту международного
    терроризма). Ведется расследование.

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