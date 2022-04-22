ФСБ предотвратила подрыв гуманитарного конвоя РФ украинскими диверсантами

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Украинские диверсанты едва не подорвали российский
гуманитарный конвой. Действия злоумышленников были оперативно предотвращены
сотрудниками ФСБ РФ. Об этом рассказали в Центре общественных связей
Федеральной службы безопасности России.
По данным сообщения, диверсанты действовали по заданию СБУ. Подорвать
конвой они намеревались при помощи автомобиля, который был заминирован восемью
килограммами пластида и оснащен спецустройством. Бомба должна была
сдетонировать при помощи дистанционного управления.
В ходе задержания российские силовики обнаружили у
диверсантов тайник. Там находились несколько единиц оружия, необходимые для взрыва
вещества и устройства, а также противотанковая мина.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 30 и части 1 статьи 361 УК РФ (приготовление к акту международного
терроризма). Ведется расследование.