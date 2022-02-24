ФСБ показала видео последствий ракетного удара по российским судам в Азовском море

ФСБ поделилась видео последствий ракетного удара вооруженных сил Украины по российским судам в Азовском море. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «РИА Новости».

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Также пока нет информации о состоянии тех, кто получил ранения из-за обстрела грузовых судов украинскими вооруженными силами.

Ранее стало известно, что два российских гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море. В результате обстрела грузовых кораблей несколько человек получили ранения. Об этом сообщает ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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