ФСБ показала видео последствий ракетного удара по российским судам в Азовском море

ФСБ показала видео последствий ракетного удара по российским судам в Азовском море Новости
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ФСБ поделилась видео последствий ракетного удара вооруженных сил Украины по российским судам в Азовском море. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «РИА Новости».

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Также пока нет информации о состоянии тех, кто получил ранения из-за обстрела грузовых судов украинскими вооруженными силами.

Ранее стало известно, что два российских гражданских судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море. В результате обстрела грузовых кораблей несколько человек получили ранения. Об этом сообщает ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

 
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