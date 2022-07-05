ФСБ и СК пришли с обысками домой к начальнику ГИБДД Петербурга Алексею Семенову

Сотрудники силовых структур пришли с обысками на рабочее место и домой к начальнику ГИБДД Петербурга и Ленобласти генерал-майору Алексею Семенову.
По данным СМИ, визит сотрудников ФСБ и СК связан с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, которое возбудили против Семенова в июле прошлого года. Тогда силовики провели проверку 11 коммерческих МРЭО города, а также посетили экс-главу регистрационного отдела Управления ГИБДД Романа Пичугина.
Напомним, в 2021 году заявление Семенова об увольнении по собственному желанию подписано не было. Пока неизвестно, будут ли задерживать главного дорожного полицейского Северной столицы.
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