ФСБ арестовала группу иностранцев-пособников террористов в Приморье

По данным ведомства, в мае был задержан 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который действовал в интересах запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Фигурант помогал финансами боевикам, в связи с чем на него было заведено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1. ст. 205.1. УК РФ).