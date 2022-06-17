ФСБ арестовала группу иностранцев-пособников террористов в Приморье

Спецслужбы арестовали в Хабаровске иностранцев, которые из идеологических соображений не заявляли о соотечественнике, помогавшем международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России). Соответствующую информацию привело краевое управление ФСБ.
По данным ведомства, в мае был задержан 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который действовал в интересах запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Фигурант помогал финансами боевикам, в связи с чем на него было заведено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1. ст. 205.1. УК РФ).
«В ходе расследования дела установлены лица, располагавшие сведениями о противоправной деятельности своего соотечественника, о которых они по идеологическим мотивам умышленно не сообщили в правоохранительные органы… Возбуждены дела по ст. 205.6 УК РФ (Несообщение в органы власти…, максимальная санкция – лишение свободы на один год – ред.)», — следует из заявления УФСБ.
Иностранные резиденты арестованы и находятся под стражей. Расследование продолжается, подчеркивается в УФСБ.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация