Frontiers in Ecology and Evolution: мозг человека не уменьшался в размере за последние 3000 лет

Антропологи из университета Невады и Ливерпульского университета им. Джона Мурса опровергли гипотезу об уменьшении мозга человека в процессе перехода к сложным цивилизованным обществам.
Размер органа не менялся за последние 3000 лет, говорится в научной статье, опубликованной в издании Frontiers in Ecology and Evolution. В ходе исследования ученые проанализировали 1000 образцов черепов, взятых в музеях.
Мозг не мог резко уменьшиться, так как переход человечества к сложным сообществам происходил в разное время в разных местах, отмечает Planet Today. В целом организм человека устроен куда сложнее, чем у представителей других живых существ.