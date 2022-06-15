ФРГ обсуждает с Польшей возможность поставки оружия Украине в рамках кругового обмена

Министерство обороны Германии ведет переговоры с коллегами из Польши о возможности поставок вооружений Украине в рамках договора о круговом обмене, заявила глава ведомства Кристина Ламбрехт.
По ее словам, подобная договоренность уже достигнута с Чехией и ведется с Грецией. Также идут активные консультации с Варшавой по включению в круговой обмен вооружениями Польши.
«Мы договорились о круговом обмене с Чехией, о передаче систем из Чехии, мы помогаем компенсировать это, также мы хотим сейчас сделать с Грецией. Мы ведем переговоры с Польшей», — отметила Ламбрехт.
Она подчеркнула, что Берлин передал Киеву «очень много» вооружений. В число немецкой военной помощи для ВСУ входят противотанковые снаряды, беспилотники и другое оружие.