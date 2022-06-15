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ФРГ обсуждает с Польшей возможность поставки оружия Украине в рамках кругового обмена

ФРГ обсуждает с Польшей возможность поставки оружия Украине в рамках кругового обмена
globallookpress Tech. Sgt. J.D. Strong

Министерство обороны Германии ведет переговоры с коллегами из Польши о возможности поставок вооружений Украине в рамках договора о круговом обмене, заявила глава ведомства Кристина Ламбрехт.

По ее словам, подобная договоренность уже достигнута с Чехией и ведется с Грецией. Также идут активные консультации с Варшавой по включению в круговой обмен вооружениями Польши.

«Мы договорились о круговом обмене с Чехией, о передаче систем из Чехии, мы помогаем компенсировать это, также мы хотим сейчас сделать с Грецией. Мы ведем переговоры с Польшей», — отметила Ламбрехт.

Она подчеркнула, что Берлин передал Киеву «очень много» вооружений. В число немецкой военной помощи для ВСУ входят противотанковые снаряды, беспилотники и другое оружие.

Вооружение Германия Польша Украина
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