Французский способ помыть окна без разводов: работает на все сто

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Жители Франции славятся своей любовью ко всему натуральному. Они стараются максимально отказываться от химии и использовать лишь природные дары. Это касается как приготовления пищи, так и уборки. Вот почему французы моют окна, не применяя покупные чистящие. Они делают эффективное средство в домашних условиях и убирают с его помощью ненавистную грязь со стекол. Помыть окна без разводов, используя такой метод, проще простого.
Попробуйте приготовить чистящее средство французским способом и удивитесь кристальной чистоте всех стеклянных поверхностей. Вооружитесь всего двумя компонентами и приступайте к борьбе с грязью.
Как помыть окна без разводов
Французский способ
Для того чтобы приготовить действенное средство для мытья окон, рецепт которого позаимствован у жителей Франции, необходимо взять воду и обычный столовый уксус. Смешивайте их только в указанных пропорциях! В 3 стаканах горячей воды разведите 1 стакан уксуса. Залейте эту жидкость в емкость с пульверизатором и начинайте операцию по удалению грязи со стекол. Распылите готовое средство и тщательно протрите всё губкой. Затем возьмите мягкую тряпочку из натуральной ткани и вытрите окна насухо. Блеск будет виден сразу же.
Бонус: универсальный метод
Если народные средства вам откликаются, попробуйте использовать еще один проверенный способ, который позволит быстро и качественно помыть все окна в доме. В связи с тем, что запах уксуса многим кажется уж слишком резким, и после его применения нужно обязательно проветривать квартиру, можно попробовать приготовить другое средство. Разведите в 1 стакане чистой воды 50 мл свежевыжатого лимонного сока. Используя бутылочку с пульверизатором, нанесите смесь на стекло и тщательно протрите его сухой тряпкой. Всего несколько минут — и зеркало абсолютно чистое, а в доме витает приятный цитрусовый аромат.
Советы
Чтобы такие средства для мытья окон сработали на все сто, нужно помнить о правильной подготовке к уборке. Ведь это ключевой момент, который гарантирует блестящий результат. Следуйте пошаговой инструкции:
- Выбирайте для уборки теплую пасмурную погоду. Когда на улице солнцепек, нанесенное средство слишком быстро высыхает. Потому его будет труднее вытереть так, чтобы не осталось разводов.
- Уберите всё, что может мешать качественному мытью. Освободите подоконник от вещей. Снимите москитную сетку. А затем помойте подоконник и оконные рамы.
- Для сияющего блеска воспользуйтесь смятой газетой. Именно такая бумага лучше всего справляется с загрязнениями. Протирайте ею стёкла и никаких разводов не останется.
Как видите, покупать дорогостоящие чистящие с химическим составом необязательно. Можно сделать эффективные средства для мытья окон и в домашних условиях. Расскажите в комментариях, применяли ли вы ранее подобные методы для очистки стекол от грязи.
Фото на превью: depositphotos.com
The post Французский способ помыть окна без разводов: работает на все сто appeared first on Со Вкусом.Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)