Французский способ помыть окна без разводов: работает на все сто

Жители Франции славятся своей любовью ко всему натуральному. Они стараются максимально отказываться от химии и использовать лишь природные дары. Это касается как приготовления пищи, так и уборки. Вот почему французы моют окна, не применяя покупные чистящие. Они делают эффективное средство в домашних условиях и убирают с его помощью ненавистную грязь со стекол. Помыть окна без разводов, используя такой метод, проще простого.

Попробуйте приготовить чистящее средство французским способом и удивитесь кристальной чистоте всех стеклянных поверхностей. Вооружитесь всего двумя компонентами и приступайте к борьбе с грязью.

Как помыть окна без разводов

Французский способ

Для того чтобы приготовить действенное средство для мытья окон, рецепт которого позаимствован у жителей Франции, необходимо взять воду и обычный столовый уксус. Смешивайте их только в указанных пропорциях! В 3 стаканах горячей воды разведите 1 стакан уксуса. Залейте эту жидкость в емкость с пульверизатором и начинайте операцию по удалению грязи со стекол. Распылите готовое средство и тщательно протрите всё губкой. Затем возьмите мягкую тряпочку из натуральной ткани и вытрите окна насухо. Блеск будет виден сразу же.

Бонус: универсальный метод

Если народные средства вам откликаются, попробуйте использовать еще один проверенный способ, который позволит быстро и качественно помыть все окна в доме. В связи с тем, что запах уксуса многим кажется уж слишком резким, и после его применения нужно обязательно проветривать квартиру, можно попробовать приготовить другое средство. Разведите в 1 стакане чистой воды 50 мл свежевыжатого лимонного сока. Используя бутылочку с пульверизатором, нанесите смесь на стекло и тщательно протрите его сухой тряпкой. Всего несколько минут — и зеркало абсолютно чистое, а в доме витает приятный цитрусовый аромат.

Советы

Чтобы такие средства для мытья окон сработали на все сто, нужно помнить о правильной подготовке к уборке. Ведь это ключевой момент, который гарантирует блестящий результат. Следуйте пошаговой инструкции:

Выбирайте для уборки теплую пасмурную погоду. Когда на улице солнцепек, нанесенное средство слишком быстро высыхает. Потому его будет труднее вытереть так, чтобы не осталось разводов. Уберите всё, что может мешать качественному мытью. Освободите подоконник от вещей. Снимите москитную сетку. А затем помойте подоконник и оконные рамы. Для сияющего блеска воспользуйтесь смятой газетой. Именно такая бумага лучше всего справляется с загрязнениями. Протирайте ею стёкла и никаких разводов не останется.

Как видите, покупать дорогостоящие чистящие с химическим составом необязательно. Можно сделать эффективные средства для мытья окон и в домашних условиях. Расскажите в комментариях, применяли ли вы ранее подобные методы для очистки стекол от грязи.

