Украина превратилась в «страшную воронку» для стран Европы. Так считает экс-советник бывшего французского лидера Жака Ширака и депутат от республиканской партии Франции в прошлом Пьер Лелуш.
По мнению политика, поставки оружия Киеву со стороны коллективного Запада втягивают европейские страны в пропасть. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский намерен интернационализировать конфликт.
«Происходящее — это схватка между НАТО и Россией. <…> Мы в любой момент можем попасть в страшную воронку, вылезти из которой не будет возможности у нас, европейцев», — отметил Лелуш в ходе интервью Valeurs Actuelles.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад является виновником мирового продовольственного кризиса. Об этом сообщили в RT.