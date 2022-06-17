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Французский политик Ле Пен: Украина не соответствует требованиям для членства в Евросоюзе

Французский политик Ле Пен: Украина не соответствует требованиям для членства в Евросоюзе
IMAGO/stephanie Gouiran/globallookpress

Киеву необходимо донести, что Украина не соответствует требованиям для вступления в Евросоюз. Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Соответствующее заявление она сделала на фоне визита президента Франции Эммануэля Макрона, а также немецкого канцлера Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги в Киев.

«Я думаю, что нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям, чтобы сегодня стать членом Европейского союза», — отметила Ле Пен в эфире радио France Inter.

Эммануэль Макрон ранее заявил, что европейские страны начали оказывать Украине финансовую помощь для восстановления, передает RT.

Евросоюз Киев Ле Пен Украина Франция
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RusNewsToday24
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