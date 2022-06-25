Французский политик Каденас не смог сдержать эмоций из-за потери новых САУ Caesar украинской армией

Политик Жан-Мишель Каденас эмоционально высказался, узнав, что ВСУ потеряли часть артиллерийских установок Caesar, которые Франция передала Украине. Каденас написал в Twitter, что украинские военные при «бегстве» даже не удосужились уничтожить их.
«Россия взяла среди прочего две из шести САУ Caesar, которые поставила Франция! Они были в идеальном рабочем состоянии. Украинцы сбежали так быстро, что у них не было времени ни уничтожить их, ни заминировать!» — подчеркнул он.
Отметим, что французские военные, комментируя инцидент, попытались оправдаться за потерянные САУ.